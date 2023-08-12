افتتاح كوبري عرابي بشبرا الخيمة

أجرى عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة ميدانية لمتابعة ما استجد من أعمال في مشروع إنشاء ممشى أهل مصر بكورنيش النيل، ومشروع تطوير المرحلة الثانية من شارع فريد ندا والحدائق التابعة له، بالإضافة إلى تفقد مجزر كفر سعد بعد الانتهاء من تطويره بالكامل، واختتم المحافظ الجولة بتفقد كوبري عرابي بمدينة شبرا الخيمة بعد الانتهاء من تطويره لافتتاحه في احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

بدأ المحافظ الجولة بمتابعة ممشى أهل مصر بكورنيش النيل بمدينة بنها بمنطقة معدية بطا (المرحلة ج)، حيث تم الانتهاء من أعمال بلاط الإنترلوك بطول الممشى، وجار استكمال صب الحوائط وإنشاء مدخل معداية بطا، وتم الانتهاء من أعمال التشجير وجار صب الخرسانة بمنطقة نادي الشرطة، حيث وجه المحافظ بدفع الأعمال للانتهاء من الممشى بالكامل لافتتاحه بالعيد القومي للمحافظة، مؤكدا على دفع أعمال تجليد أحواض الأشجار بالرخام وتركيب أعمدة الإنارة الديكورية والعمل بالتوازي في أعمال دهان البلدورات والأرصفة الجانبية.

جدير بالذكر أن الممشى يتم تنفيذه من قبل المحافظة، ويشرف على الأعمال الجهاز التنفيذي لإحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية، والذي يبلغ طوله 650 مترا بداية من أمام مجلس مدينة بنها انتهاء بنادي الشرطة، ويأتي تنفيذ المشروع على غرار المرحلة الأولى والثانية (أ، ب)، وسيتم إنشاء الممشى بشكل يبرز المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، وتزويده باستراحات للمواطنين للاستمتاع برؤية النيل، فضلا عن إقامة وتنفيذ بعض المشروعات لتوفير فرص عمل جادة للشباب.

واستكمل الهجان، الجولة بتفقد ما تم إنجازه في الفترة الماضية من أعمال تطوير، ورفع كفاءة شارع فريد ندا المرحلة الثانية، لدفع الأعمال للانتهاء من تطوير المرحلة بالكامل في المدة الزمنية المقررة، كما تابع أيضا أعمال تطوير مدخل بنها القبلي، حيث يتم تطوير الحديقة الموجودة بالمدخل لتحويلها إلى مسطحات خضراء بشكل جمالي وحضاري ذات طابع مميز، بالإضافة إلى إنشاء نافورة وشعار للمحافظة لتكون واجهة لكل العابرين على الطريق الزراعي.