شاهندة عبدالرحيم: فعاليات مهرجان العلمين لا تقل عن المهرجانات العالمية

قالت الإعلامية شاهندة عبدالرحيم، منذ شهر انتشر فيديو ترويجي لمهرجان العلمين، ويعد المهرجان أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط، والذي يشهد حاليا العديد من الفعاليات منها حفلات موسيقية لأبرز النجوم المصرية والوطن العربي، وأضخم الأحداث الرياضية، وأيضا عرض أزياء عالمي لمصمم الأزياء العالمي "مايكل سينكو"، مشيرة إلى أن فعاليات مهرجان العلمين لا تقل عن المهرجانات العالمية والمشهورة مثل فينيسيا في إيطاليا وري دي جانيرو في البرازيل وغيرهما.

وأضافت عبدالرحيم، خلال برنامج "focus| والمذاع على فضائية إكسترا نيوز ، اليوم السبت: المهرجان سلط الضوء على عرض أزياء عالمي يضم أفضل عشرة مصممين أزياء في العالم العربي، وأيضا مسابقة كرة القدم الشاطئية "التاك بول" التي بدأ بها المهرجان، وبطولة "الترياثلون" وهي عبارة عن 3 رياضات أولمبية (السباحة، الجري، ركوب الدراجات)، وبطولة بادل العالمية والتي أقيمت في 3 ملاعب ضخمة شارك بها 100 لاعب عالمي، وعروض طائرات "الار سي"، بالإضافة لبطولة التجديف وسباق للسيارات، وتحدي الچيت سكي، وموكب الفراعنة للسيارات وهو الحدث الذي سوف يضم 100 سيارة فارهة تجوب شوارع مصر من سفاجا إلى العلمين الجديدة.

وتابعت: البداية كانت يوم 21 يوليو الماضي بافتتاح ضخم للمهرجان مع نجم الجيل تامر حسني، هذا الحفل دليل كبير على قدرة مصر على صناعة الترفيه بقوة بتقنيات صوتية وضوئية عالية الجودة، وأيضا حفل ضخم للفنانة نانسي عجرم والفنان راغب علامة على مسرح أرينا، وحرصت إدارة المهرجان على إرضاء كل الأذواق، كما أقيم حفل راق على مسرح سمارت فينيو للفنان مدحت صالح والفنانة ريهام عبدالحكيم.

وأوضحت عبدالرحيم، أنه في 4 أغسطس الماضي أقيم حفل كبير للفنان محمد منير والكابو حميد الشاعري والذي ضم بعض أغاني التسعينيات، وكان الجمهور منتشرا في كل أرجاء المدينة، واستمرت الحفلات بعد ذلك لبهاء سلطان، والنجمة كارول سماحة، وأيضا حفلة للموسيقار العالمي عمر خيرت.

https://www.youtube.com/live/Zh88c4qarzQ?feature=share