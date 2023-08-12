إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق بحيرة قارون بالفيوم

أصيب 5 أشخاص بإصابات متنوعة وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، في حادث تصادم وقع بين سيارتين إحداهما ميكروباص والأخرى ملاكي على طريق بحيرة قارون السياحي، بدائرة مركز شرطة أبشواي بمحافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة، وإختلال عجلة القيادة في يد السائقين وفقدانهما السيطرة عليها، فيما هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ على الفور.



تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وميكروباص على طريق بركة قارون السياحي، ووجود عدد من المصابين.





وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وتبينّ إصابة 5 أشخاص بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، فيما جرى نقل 3 منهم إلى مستشفى أبشواي المركزي لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، بينما رفض المصابون الآخرون النقل لسطحية إصاباتهم.



جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.