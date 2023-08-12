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السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التحقيقات: أزمة قلبية وراء وفاة شاب بمنشأة القناطر

أرشيفيه
أرشيفيه
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تباشر النيابة العامة بمركز إمبابة وكرداسة التحقيقات حول العثور على أحد الأشخاص ملقى بالطريق العام بمنشأة القناطر وكشفت التحقيقات عدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة وأن الوفاة طبيعية نتيجة أزمة قلبية
وصرحت النيابة بالدفن.

تلقى المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص ملقي بالطريق العام بمدخل قرية القطا بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين العثور على جثة أحد الأشخاص لا توجد به ثمة إصابات ظاهرية ويحمل أوراق هويته

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى مبارك تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية النيابة العامة بمركز إمبابة وكرداسة بمديرية أمن الجيزة عدم وجود شبهة جنائية منشأة القناطر مستشفي مبارك مركز شرطة منشأة القناطر مديرية امن الجيزة