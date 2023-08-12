استمرار حبس المتهمة بقتل زوجها في أوسيم

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة استمرار حبس المتهمة بقتل زوجها باوسيم ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات.

وتلقي المقدم مصطفي كمال رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود متوفي داخل منزل بدائرة المركز.

وعلي الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة عامل في العقد الرابع من عمره به آثار طعنات متفرقة بالبطن والصدر.

كما تبين العثور على زوجة القتيل مصابة بخدوش وجروح بالجسد، وبمناقشتها اعترفت بنشوب مشاجرة بينها وبين زوجها بسبب خلافات أسرية وخلال تعدي المجني عليها بالضرب، استلت سكين المطبخ وتسببت في إصابته التي أودت بحياته، وجرى نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم ضبط المتهمة واقتيادها إلى ديوان المركز، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.