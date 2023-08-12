اليوم.. محاكمة 22 متهما في قضية "الهيكل الإداري للإخوان"

تستكمل محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد حماد، جلسة محاكمة 22 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “الهيكل الإداري للإخوان”.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور على عمارة وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم تمويل الإرهاب لجماعة إرهابية وإرهابيين، بأن جمعوا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا ببيانات ومعلومات وأموال مع علمهم باستخدامها فى ارتكاب جرائم إرهابية.