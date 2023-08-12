تعرف على كمية الطاقة التي ينتجها الدماغ البشري

الدماغ البشري معجزة إلهية في جسم الإنسان وبجانب أنه مسئول عن الكثير من العمليات الحيوية يمكن للدماغ البشري أن يولد 23 واط من الطاقة الكهربائية، وهو ما يكفي لإنارة مصباح صغير بالطاقة، حيث يحتوي دماغك حوالي 100 مليار خلية عصبية (neurons)، أنت تحلم، وتتحدث، وتفكر، وترى، وتتحرك بسبب إشارات كيميائية وكهربائية تتحرك بين هذه الخلايا العصبية.

النشاط في دماغك لا يتوقف أبدًا عدد ضخم من الإشارات الكهربائية الضئيلة تمر في خلايا دماغك العصبية كل ثانية، فخلاياك العصبية ترسل رسائل أكثر مما ترسل كل الهواتف حول العالم، وكل خلية عصبية تولد شحنة كهربائية ضئيلة لكن مع بعضها تكون كافية لإضاءة مصباح كهربائي صغير، فالدماغ البشري هو أكثر أعضاء جسم الإنسان تعقيدًا، بل ربما يكون أعقد وأعظم شيء في هذا الكون بأسره.

والدماغ آلة لتخزين ذكريات الإنسان والاحتفاظ بلحظاته الخالدة، ليس هذا فقط، بل هو الذي يشكل خصوصية وعاطفة الإنسان وشخصيته أيضًا، وكذلك فهو مركز الأمر والنهي في الجهاز العصبي ومصدر الفعالية الفيزيائية والقدرات الفكرية المختلفة، والدماغ هو العضو الوحيد في جسم الإنسان الذي يفتقد للأعصاب، مع أنه سيد الجهاز العصبي المركزي، ولذلك فالدماغ الذي يجعلنا نحس بكل شيء هو نفسه لا يحس بالألم.

ويستهلك الدماغ القسم الأكبر من الطاقة التي ينتجها الجسم، وبشكل أدق فإن الدماغ والذي لا يتجاوز وزنه 2% من وزن الجسم يستهلك أكثر من 20% من مجمل الطاقة التي ينتجها جسم الإنسان ويستخدم هذه الطاقة للحفاظ على حيوية وفعالية الخلايا العصبية ولنقل الإشارات العصبية في الأعصاب، وعدد الخلايا العصبية (العصبونات Neurons) في الدماغ يزيد عن 100 مليار خلية، وهو أكثر بـ 15 ضعف من عدد سكان العالم وهذا العدد الهائل من الخلايا هو الذي يمنح الدماغ قدرته الفائقة على التحليل والمعالجة.

وأكبر جزء من مساحة قشر المخ هو ذلك المسؤول عن الوعي (Consciousness) واللغة، ويصل تقريبًا إلى 76% من مساحة قشر المخ، وهي أكبر بكثير من تلك المماثلة لها عند الحيوانات، ويعتبر الدماغ أكثر عضو في جسم الإنسان يحوي شحم (دهون) لأن أكثر من 60% من تركيبه هي شحوم، وهي أكبر نسبة شحوم لعضو في الجسم، وبناء عليه فإن الماء يشكّل 75% من كتلته؛ الأمر الذي يلعب دورًا مهمًا في تنظيم وظائف الدماغ المتعددة، وإن الفكرة الموجودة عند العديد من الناس وهي أن الإنسان يستخدم أقل من 10% من دماغه هي خاطئة تمامًا، لأن كل جزء من أجزاء الدماغ له وظيفة خاصة ومحددة بدقة.