نهائي البطولة العربية.. هل يلعب الهلال بـ9 لاعبين؟

انتقد البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر، تصريحات مدرب الهلال السعودي، قبل المواجهة المرتقبة بينهما في نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية) 2023.

ويواجه النصر نظيره الهلال، غدًا السبت، في المباراة النهائية من البطولة العربية، والتي تقام على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية.

ويشكو خورخي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال من عدم تعاقد ناديه مع مهاجم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بالإضافة أنه ذكر تأثره بغياب الحارس الأساسي للفريق عبدالله المعيوف، الذي تلقى بطاقة حمراء في مباراة الشباب في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية، وبالتالي يغيب عن المباراة النهائية، ليحل بدلًا منه محمد العويس في حماية عرين الزعيم.

وقال كاسترو مدرب النصر في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: «سنلعب المواجهة النهائية أمام الهلال من أجل الفوز باللقب، تطورنا من مباراة لأخرى في البطولة».

وأضاف المدير الفني للعالمي: «الفريق لم يتعرض لأي خسارة رغم الإجهاد البدني. في المباريات النهائية يظهر دور الإعداد الذهني الجيد للفريق وقدرته على تحمل الضغوط بدون الثقة الزائدة».

وعلق كاسترو على أزمة الهلال الهجومية: «في الهلال قالوا نلعب بدون مهاجم والآن بدون حارس. هل سيلعبون النهائي بـ 9 لاعبين؟!».

وتابع: «إذا مدرب الهلال يقول ليس لدينا مهاجم وهو ينتصر ويسجل الأهداف. هو لا يحتاج إذا إلى مهاجم».

وأتم مدرب النصر: «الفريق المنافس يملك لاعبين مميزين في كافة مراكز اللعب. لعبت مباريات عديدة أمام فرق تحت قيادة جيسوس مدرب الهلال كما لعبنا في فريق واحد من قبل».