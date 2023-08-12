حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 12 أغسطس 2023

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم السبت طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما عن الظواهر الجوية، فتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.