تونس تعلن اكتشاف نقود ذهبية تعود للقرن الثالث قبل الميلاد

أعلن فريق الأبحاث الذى يشرف عليه المعهد الوطنى للتراث فى تونس العثور على 5 قطع نقدية ذهبية تعود للقرن الثالث قبل الميلاد وجدت خلال أشغال الحفريات بمعبد توفاة البونى بضاحية قرطاج.

وقال عماد بن جربانية أستاذ البحوث الأثرية والتاريخية ومدير إدارة البرمجة والتعاون والنشر والتكوين بالمعهد الوطنى للتراث بحسب بيان نشرته وزارة الثقافة التونسية اليوم الجمعة إن هذه الحفريات تأتى فى إطار مشروع وطنى نموذجى تبنّته وزارة الشؤون الثقافية منذ سنة 2014 ليتم مؤخرا اكتشاف هذه القطع النقدية الذهبية التى تعكس ثراء تلك الفترة التاريخية وتؤكد القيمة الحضارية لقرطاج.

وتمكن فريق الأبحاث التاريخية والأثرية خلال مهامهم الحفرية من العثور على عدد من النُصب النذريّة والجرار التى احتوت على عظام الحيوانات والرُضع والخُدّج التى كانت تُقدم كقرابين للآلهة إلى جانب شواهد القبور.

ويُصنّف معبد توفاة قرطاج من بين أهم المعالم البونيقية بموقع قرطاج وبالحوض الغربى للبحر الأبيض المتوسط باعتباره مكانا مقدسا مخصصا للآلهة تانيت وبعل حامون.