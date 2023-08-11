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الجمعة 11 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

تنسيق الجامعات 2023.. بدء الدراسة بـ5 كليات جديدة بجامعة بور سعيد الأهلية

رئيس جامعة بور سعيد
رئيس جامعة بور سعيد
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قال دكتور أيمن ابراهيم رئيس جامعة بور سعيد، أن تنسيق جامعة بور سعيد الأهلية الجديدة لم يعلن بعد، ولم يعلن أيضاً مصروفات الجامعة، مؤكداً أن التنسيق والمصروفات سوف تعلن في اجتماع المجلس الأعلي للجامعات الذي من المقرر أن يعقد عقب إعلان نتيجة المرحلة الأولي بتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد لعام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

وأعلن ابراهيم، في تصريح خاص للبوابة نيوز، أن من المقرر أن يتم افتتاح عدة كليات جديدة بالجامعة الأهلية الجديدة، مشيراً إلي أن القرار سوف يتم أصدره بشكل رسمي خلال اجتماع المجلس الأعلي للجامعات .

وأشار إلي أن الكليات  الجديدة هي "الصيدلة، علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي، العلوم الصحية، كلية الآداب برنامج الترجمة الفورية، كلية الأعمال ".

 

ومن المقرر أن يعقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتماعا عقب إعلان نتيجة المرحلة الأولي بتنسيق الجامعات الحكومية، الذي من أن تعلن يوم الإثنين المقبل الموافق ١٤ اغسطس.

 

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