"التنمية المحلية × أسبوع".. نشاط الوزارة من 5 حتى 11 أغسطس

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ ٤٧ حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي أجراها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ٥ حتى ١١ أغسطس الجاري، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من خلال انفوجراف يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

*الأحد ٦ أغسطس*

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الموقف التنفيذي لأعمال التطوير الجارية لعدد من المشروعات الخدمية في بعض الأحياء بالعاصمة، حيث تابع اللواء هشام آمنة مع اللواء خالد عبد العال جهود رفع كفاءة عدد من الميادين بأحياء القاهرة المختلفة، والإهتمام بزيادة الرقعة الخضراء ورفع كفاءة الحدائق والتشجير وزراعة الجزر الوسطى لإضفاء المظهر الجمالي عليها خاصة المناطق التي تشهد أعمال تطوير خلال الفترة الحالية.

*الإثنين ٧ أغسطس*

أعلن وزير التنمية المحلية، عن بدء اختبارات تحديد المستوي للالتحاق ببعض الدورات التي تتضمنها الخطة التدريبية الجديدة للمحليات 2024/2023 بمركز التنمية المحلية بسقارة، يوم الأثنين الموافق 7 أغسطس وتستمر الاختبارات على مدار 4 أيام علي ان تنتهي يوم 10 أغسطس، وتبدأ الاختبارات يوميًا من الساعة ٩ص إلى ٩م ، لتصفية المرشحين من المحافظات والوزارة والذي يبلغ عددهم 1288 مرشح، من خلال تنفيذ اختبارات تحديد المستوي لـ 12 دورة تدريبية، وذلك قبل بدء تنفيذ الخطة التدريبية الجديدة المقرر تنفيذها منتصف شهر أغسطس الجاري.

*الثلاثاء ٨ أغسطس*

تلقي اللواء هشام آمنة ، تقريراً عن جهود مبادرة "صوتك مسموع" خلال شهر يوليو الماضي ، وأشار الوزير إلى أن المبادرة تلقت منذ انطلاقها في ٢٠١٨ وحتى شهر يوليو الماضي أكثر من ٦٨٥ ألف رسالة ، تضمنت هذه الرسائل ١١٦ ألف شكوى ، تم حل ١١٣,٤ ألف شكوى بنسبة 97,4 %، وجار حل ٢٦٧٢ شكوى، موضحًا أن مبادرة "صوتك مسموع" تلقت خلال شهر يوليو 2023، أكثر من ١٤,٨ الف رسالة منها ١٤٥٣ شكاوى تم الرد على ١١٤٨ شكوى منها بنسبة ٧٩%، وجارى حل ٣٠٥شكوي.

كما استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بالمحافظات للنهوض بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

*الأربعاء ٩ أغسطس*

أصدر وزير التنمية المحلية، حركة محليات محدودة في عدد من المحافظات تضمنت تنقلات وتعيينات لحوالي 13 قيادة محلية في وظيفة سكرتير عام وسكرتير عام مساعد ورؤساء المدن والمراكز، مشددًا على أن الفترة الحالية تتطلب بذل أقصى جهد من قيادات الإدارة المحلية في جميع المحافظات والتفاني في أداء الأعمال والمهام المكلفين بها لتنفيذ ومتابعة توجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في العديد من الملفات الخدمية التي تهم المواطن بالمحافظات .

وشارك آمنة في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي رقم ٢٥١، بمدينة العلمين الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي وافق خلاله علي عدة قرارات هامة، وأشار رئيس الوزراء في مستهل حديثه، إلى ما شهدته مدينة العلمين الجديدة خلال الأسبوع الجاري من نشاط رئاسي مكثف على المستوى الخارجي، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، في أول زيارة له للمنطقة بعد إعادة انتخابه وتشكيل حكومته الجديدة، ونوه الدكتور مصطفى مدبولي، في هذا الصدد، إلى أن هذه الزيارة تؤكد على ما تتمتع به العلاقات المصرية اليونانية من روابط وثيقة وتاريخية.

*الجمعة ١١ أغسطس*

استعرض اللواء هشام آمنة، نتائج الجهود التى قام بها قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة خلال عام، حيث نجحت فرق المتابعة بالقطاع تحت رئاسة اللواء أحمد عرفات رئيس قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة، في تنفيذ ٤٠٦ حملة تفتيش مفاجئ ومخطط خلال عام على الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والاحياء المختلفة في ٢٥ محافظة، وكان لهذه الحملات الآثر الإيجابي السريع والمباشر على المواطن لما تم اتخاذه من قرارات فورية لتصويب تلك المخالفات التى تم رصدها، لافتًا إلى أن تلك الجهود التي بذلها القطاع خلال الفترة الماضية أسفرت عن إحالة عدد ٧٦٥ موظف للتحقيق.