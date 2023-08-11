في ذكرى وفاته.. أبرز مسرحيات الفنان نور الشريف

تحتفي الأوساط الفنية والثقافية، اليوم الجمعة، بالذكرى الثامنة لوفاة الفنان نور الشريف، الذي يعد أحد أهم الفنانين في تاريخ السينما المصرية الحديثة، فكان واحدا من أهم من جسدوا الشخصية المصرية بكل أشكالها الاجتماعية سواء على شاشة السينما أو المسرح أو التلفزيون، وقدم العديد من الأعمال التي لاقت نجاحا جماهيريا ونقديا كبيرا، وجعلته ينال العديد من الجوائز والتكريمات.

انضمامه لناشئي نادي الزمالك

كان نور الشريف بجانب الدراسة يمارس رياضة كرة القدم، وانضم لناشئين نادي الزمالك كلاعب وسط، لكن عشقه للتمثيل جعله يترك مجال الرياضة، ويلتحق بفرقة التمثيل بالمدرسة، ثم تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1967، بتقدير امتياز، وكان ترتيبه الأول على دفعته، حتى تعرف على المخرج والفنان سعد أردش، والذي أسند له دورا صغيرا في مسرحية "الشوارع الخلفية"، ورشحه المخرج نبيل الألفي للاشتراك في أبرز الأعمال المسرحية في رائعة وليم شكسبير "روميو وجوليت"، وجسد خلالها شخصية "روميو"، وأثناء العمل بها تعرف على الفنان عادل إمام، والذي قدمه للمخرج حسن الامام حتى يظهر لأول مرة في عمل سينمائي له من خلال فيلم "قصر الشوق"، والذي كان بمثابة نقطة الانطلاقة إلى عالم السينما.

شارك نور الشريف في العديد من الأعمال المسرحية، فكان من بينها: "القدس في يوم آخر، ويا غولة عينك حمرا، والأميرة والصعلوك، ويا مسافر وحدك، وكنت فين يا علي، ولعبة السلطان، وغيرها.

الفنان نور الشريف

الأميرة والصعلوك

عرضت هذه المسرحية على خشبة المسرح القومي في العام 2005، وهى مستوحاه من رواية "ألف ليلة وليلة"، والتي تدور أحداثها في إطار كوميدي ساخر حول كاتب ينصحه بائع كتب بالهروب، لأن الشرطة تطارده، لكن الكاتب يرفض الهرب ويرد بجملة واحدة هى: 'أشحذ في بلدي خير لي من أن أشحذ في الغربة'، وتتوالى الأحداث.

يُشارك في بطولة العمل الفنانين: نور الشريف في دور "حسن النساخ"، ومنال سلامة في دور "الأميرة، وفاروق عطية، وممدوح عدلي كاسب، ومحمد رضوان، وسمير عامر، وفادية عكاشة، ومحسن منصور، ويوسف إسماعيل، وسعيد الصالح، ومحمد محمود، ومحمد عبدالحليم، وهانم محمد، ومن تأليف أفريد فرج، وأخرجها للمسرح نور الشريف، وللتليفزيون رباب حسين.

الأميرة والصعلوك

يا غولة عينك حمرا

مسرحية كوميدية قدمت في العام 2004، وتدور أحداثها حول شخصية "عصمت عبدالكريم" الذي أحب فتاة سورية وتزوجها ويفكر ابنه المهندس "صادق" في إنشاء مصنع على أسس تكنولوجية متقدمة وأمام تشجيع الأب والأم تتحول الفكرة إلى واقع بعد بيع الأب لجميع أملاكه وتضحية الأم بميراثها، فتتوالى الأحداث.

شارك في بطولة العمل كل من: نور الشريف في دور "عصمت عبدالكريم"، ونهال عنبر، وطارق لطفي، ومنال سلامة، ومحمد عبدالحافظ، وفيدرا في دور "فرح"، ومجدي إدريس، ومجدي رشوان، وهادي خفاجة في دور "الابن"، وإيمان الشرقاوي، ومنصور الشاذلي في دور "الشاويش"، ومن تأليف كرم النجار، وأخرجها للمسرح حسن عبدالسلام، وللتليفزيون إسماعيل عبدالحافظ.

مسرحية يا غولة عينك حمرا

يا مسافر وحدك

قدمت هذه المسرحية على خشبة المسرح القومي في العام 1998، وهى عن نص "كل إنسان" الشهير في مسرح العصور الوسطى الأوروبية، ومن بطولة الفنانين "نور الشريف، ومنى زكي، وندى بسيوني، ومخلص البحيري، ونهير آمين، وتريز دميان، وسعيد الصالح، وزين نصار، وغريب محمود، ومنير مكرم، وياسمين النجار، ومحمود جليفون، وآخرون، ومن تأليف وإخراج هاني مطاوع.

كنت فين يا علي

مسرحية كوميدية قدمت عام 1992، وتدور أحداثها حول فتاة تقودها الأقدار إلى منزل راقصة في حي شعبي، ويُعين شرطي لحراسة هذا الحي، والذي يقع في حب الفتاة، ثم يحاول إبعادها عن طريق الرقص، فتتوالى الأحداث.

شارك في بطولة المسرحية الفنانين: "نور الشريف، وبوسي، ومحمد عوض، وسعيد عبدالغني، وجليلة محمود، وسيد حاتم، ومحمد توفيق، ويسرية السيد، وصفوت حجازي، ومن تأليف يوسف عوف، وإخراج عصام السيد.

يا مسافر وحدك

لعبة السلطان

مسرحية تاريخية قدمت في العام 1986، وتدور أحداثها في أجواء فلكلورية تاريخية حول قصة "العباسة" أخت "هارون الرشيد" ومأساتها المرتبطة بأزمة البرامكة، والصراع المأساوي الشهير بين السنة، والمعتزلة، الذي بلغ ذروته بين عصر هارون الرشيد، وعصر الخليفة المأمون.

شارك في بطولة المسرحية الفنانين: نور الشريف، وعبدالرحمن أبو زهرة، وعايدة عبدالعزيز، ومحمد وفيق، وأشرف عبدالغفور، وعصام شكري، من تأليف فوزي فهمي، وأخرجها للمسرح نبيل الألفي، وللتليفزيون فايز حجاب.

