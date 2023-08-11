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الجمعة 11 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بتكلفة 2 مليون جنيه.. وكيل الأوقاف بالقليوبية يفتتح مسجد سيدى علي الشامي ببنها

افتتاح مسجد
افتتاح مسجد
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افتتح الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، اليوم الجمعة، مسجد سيدى على الشامي بقرية سندنهور في  بنها، بعد إعادة إحلاله وتجديده بالكامل وفرشه بالسجاد الجديد من وزارة الأوقاف بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه على مساحة بلغت 400 متر.

أوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية في بيان أن افتتاح المسجد الجديد يأتي مواكباً لاقتراب احتفال محافظة القليوبية بعيدها القومي خلال شهر أغسطس الحالي.

في سياق متصل ألقى وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية خطبة الجمعة بالمسجد كأول جمعة تقام به بعد الافتتاح، حيث تناول موضوع الخطبة أحد أسماء الله الحسنى وهو إسم  الولى الذي يعني القريب لك.

جاء ذلك وسط حضور كثيف من المواطنين وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب وقيادات المجتمع المدني بالمحافظة الذين عبروا عن سعادتهم بمثل هذه الافتتاحات التي تجعل منارة المساجد ومنارة لأداء الشعائر والصلوات مع تكثيف الأنشطة الدينية والدعوية والندوات واللقاءات الثقافية.

افتتاح مسجد

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افتتاح مسجد العيد القومي لمحافظة القليوبية محافظة القليوبية وكيل وزارة الأوقاف