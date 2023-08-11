إسبانيا: 420% زيادة في السياحة الصينية الوافدة

كشف معهد السياحة الإسباني "توريسبانا"، عن زيادة كبيرة بنسبة 420% في عدد السياح الصينيين الذين زاروا إسبانيا خلال النصف الأول من عام 2023.

وفي بيان له اليوم، أكد المعهد أن نفقات السياح الصينيين خلال هذه الفترة قد شهدت أيضًا ارتفاعًا مذهلاً بنسبة 592 % مقارنة بالعام السابق.

وقال وزير الصناعة والتجارة والسياحة، هيكتور غوميز: "عودة السوق الآسيوية، ولا سيما تدفق السياح الصينيين، أمر مشجع للغاية لقطاع السياحة، ففي عام 2023، مع الإضافات هذا الصيف، سنعيد 80 % من الرحلات السابقة للوباء، وسيكون عام 2024 بالتأكيد عام العودة الكاملة لهذا السوق، وهو أمر مهم جدًا لبلدنا".

ووفقًا لبيانات توريسبانا، فإن الدولتين الأسيويتين البارزتين المتبقيتين اللتين تساهمان في تدفق السياح الإسباني قد شهدتا أيضًا نموًا ملحوظًا خلال هذه الفترة، حيث ارتفع عدد الزوار من كوريا الجنوبية بنسبة 258.4 %، إلى جانب زيادة بنسبة 215 % في النفقات مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وفي الوقت نفسه، تواصل اليابان إظهار معدلات نمو كبيرة، حيث ارتفع عدد الوافدين بنسبة 200 % وأظهر الإنفاق زيادة قوية بنسبة 134 %.

ومن بين الدول التي شملها الاستطلاع من قبل Turespaña داخل القارة الأمريكية، لوحظ ارتفاع ملحوظ في تدفق الزوار من الولايات المتحدة. ارتفع وصول السياح الأمريكيين بنسبة مذهلة بلغت 54.7 % مقارنة بالفصل الدراسي الأول لعام 2022.

علاوة على ذلك، شهد الإنفاق الجماعي للسائحين من الولايات المتحدة ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 61 % عند مقارنته بالفترة المماثلة من العام السابق.

وأشار غوميز: "سوق الولايات المتحدة له أهمية كبرى بالنسبة لقطاع السياحة لدينا، حيث أن انتعاشه التدريجي والملحوظ يشير إلى قدرة إسبانيا على طرح منتجات سياحية تطمح إلى التميز".

وفي الأشهر الستة الأولى من عام 2023، كان السياح البريطانيون ينفقون معظمهم في إسبانيا، حيث شكلوا 18 % من إجمالي النفقات و 20.7 % من السياح، واحتلت ألمانيا المركز الثاني في الإنفاق، حيث ساهمت بنسبة 12.7 % هذا العام مقارنة بالعام الماضي، والمركز الثالث من حيث أعداد الزوار.

وتحتل فرنسا المرتبة الثالثة من حيث الإنفاق السياحي بعد المملكة المتحدة وألمانيا، وتسهم بنسبة 7.9% من إجمالي الإنفاق، وهي تحتل المرتبة الثانية من حيث التدفق السياحي، حيث تمثل 13 % من جميع السياح الوافدين.

وفي المجموع، في عام 2023، أظهرت البرتغال نموًا ملحوظًا على عكس عام 2022، مع زيادة بنسبة 27.1 % في عدد السياح الوافدين وزيادة في الإنفاق بنسبة 47.4 %، ومن الأسواق البارزة الأخرى هولندا، التي شهدت زيادة أيضًا، حيث تجاوزت 3.9 مليون، مقارنة بـ3.6 مليون مسجلة في عام 2019.