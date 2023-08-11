شراكة بين COP28 و"كورسيرا" لتوسيع نطاق الثقافة المناخية بين شباب العالم

الجمعة 11/أغسطس/2023 - 02:47 م

أعلنت رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 عن شراكتها مع "كورسيرا"، إحدى أكبر منصات التعليم عبر الإنترنت في العالم، من أجل توفير 5000 رخصة مجانية لبرنامج مُعد خصيصًا من دورات تدريبية عبر الإنترنت وبرامج الشهادات المتعلقة بالمناخ.

وهذه الشراكة تستهدف إتاحة فرص التعليم وبناء القدرات أمام الشباب لتمكينهم من المساهمة الفعالة في عمليات صنع القرار المناخي.

ويضم البرنامج أكثر من 100 دورة تغطي مجموعة من الموضوعات الأساسية لزيادة الوعي ومحو الأمية المناخية والبيئية عبر ركائز التخفيف، والتكيف والتمويل والخسائر والأضرار.

وسيتم تسهيل توزيع هذه الرخص من خلال مجموعات المنظمات غير الحكومية التي تحمل صفة مراقب معتمد من قبل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وشبكة المناخ الجامعية التي تضم 24 جامعة ومؤسسة للتعليم العالي في دولة الإمارات، ومختلف مجموعات الناشطين الشباب.

وتم الكشف عن هذه الشراكة، بمناسبة اليوم العالمي للشباب، والتي جاءت تماشيا مع رؤية وتوجيهات القيادة في دولة الإمارات بتمكين الشباب، والتزام رئاسة cop28 باحتواء الجميع بوصفه ركيزة أساسية من ركائز خطة عمل المؤتمر.