آياتا: 31% زيادة في حركة السفر خلال يونيو 2023

كشفت أحدث التقارير الصادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) أنه خلال شهر يونيو من هذا العام، ارتفع إجمالي الحركة الجوية الدولية بنسبة 31 % مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي، ما يعني زيادة في رحلات السفر والسياحة.

وبحسب التقرير، فقد وصلت الحركة الجوية على نطاق عالمي إلى ما مجموعه 94.2 % من مستويات ما قبل جائحة COVID-19، وشهد النصف الأول من عام 2023 نموًا بنسبة 47.2 % في إجمالي عدد الزيارات مقارنة بالفترة المماثلة في العام السابق، وخلال شهر يونيو من هذا العام، شهدت حركة السفر المحلية أيضًا زيادة قوية بنسبة 27.2 % مقارنة بنفس الشهر من عام 2022، متجاوزة شهر يونيو 2019 بنسبة 5.1 %، وأظهرت هذه البيانات أيضًا أنه خلال النصف الأول من عام 2023، نما الطلب المحلي بنسبة 33.3 % مقارنة بالعام الماضي.

وقال ويلي والش، المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي آياتا: "شهدت حركة السفر الدولية زيادة بنسبة 33.7 % مقارنة بشهر يونيو 2022، مما يُظهر نموًا قويًا، بينما في النصف الأول من هذا العام، أظهرت حركة السفر الدولية نموًا كبيرًا بنسبة 58.6 % مقارنة بعام 2022.. الطائرات ممتلئة، وهذا خبر سار لشركات الطيران والاقتصادات المحلية والوظائف المعتمدة على السفر والسياحة".

وكشفت بيانات IATA أنه في يونيو 2023، سجلت شركات النقل الأوروبية أيضًا زيادة بنسبة 14 % في حركة السفر مقارنة بعام 2022، وتظهر الأرقام أنه حتى السعة شهدت نموًا بنسبة 12.6 %، بينما تحسن عامل الحمولة بمقدار 1.1 نقطة مئوية. تصل إلى 87.8 %.

وبناءً على التقرير، شهدت شركات النقل في أمريكا الشمالية زيادة بنسبة 23.3 % في يونيو 2023 مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022، وزادت السعة بنسبة 19.5 %، وأظهر عامل الحمولة زيادة، حيث ارتفع بمقدار 2.7 نقطة مئوية للوصول إلى أعلى مستوى، وبين جميع المناطق بنسبة 90.2 %.

ووفقًا لـ IATA، شهدت شركات الطيران التالية أعلى نسبة نمو في حركة السفر خلال يونيو 2023 بناءً على المنطقة:

خطوط طيران آسيا والمحيط الهادئ - (128.1 %، بسعة 115.6 %)

شركات الطيران في أمريكا اللاتينية - (25.8 %، طاقتها 25.0 %)

الخطوط الجوية الأفريقية - (34.7 %، السعة 44.8 %)

خطوط طيران الشرق الأوسط - (29.2 %، طاقتها 25.9 %)

الخطوط الجوية الهندية - (14.8 %)

ومع ذلك، في (يونيو)، تراجعت حركة السفر المحلية في أستراليا بشكل طفيف بنسبة 1.7 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبالتالي، كان السوق المحلي الأسترالي هو الوحيد الذي شهد انخفاضًا عامًا بعد عام في حركة السفر خلال ذلك الشهر، ولكن على الرغم من هذا الانخفاض، ظلت حركة السفر الإجمالية أعلى بنسبة 3.9 % من مستويات ما قبل الجائحة، مما يشير إلى درجة من الانتعاش في قطاع الطيران المحلي الأسترالي.