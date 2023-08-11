أوكرانيا: تسجيل 34 اشتباكًا مع القوات الروسية خلال 24 ساعة

الجمعة 11/أغسطس/2023 - 09:50 ص

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الجمعة، تسجيل 34 اشتباكا بين عناصر الجيش الأوكراني والقوات الروسية في مناطق مختلفة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية عن هيئة الأركان قولها "إن القوات الأوكرانية استمرت في تنفيذ عمليات هجومية في ميليتوبو وبيرديانسك".

وأشارت إلى أن القوات الروسية، أطلقت 5 صواريخ وشنت 61 غارة جوية و70 ضربة باستخدام أنظمة صواريخ متعددة الإطلاق على مواقع جنود أوكرانيين ومواقع مأهولة بالسكان، لافتة إلى وجود قتلى ومصابين بين صفوف المدنيين، ووقوع أضرار في منشآت بنى تحتية مدنية.

وقالت "إن القوات الجوية شنت 10 غارات على مواقع ارتكاز لقوات روسية وأسلحة ومعدات عسكرية، كما استهدفت المدفعية الأوكرانية 4 أنظمة مدفعية وموقعي ارتكاز للقوات الروسية ومواقع للذخيرة والمعدات العسكرية".

وأوضحت أن خطر الغارات الجوية الروسية والقصف الصاروخي لا يزال مرتفعا في جميع أنحاء أوكرانيا.