في ختام زيارته للأردن.. محافظ جنوب سيناء يشيد بمدينة البتراء السياحية

زار اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، منطقة البتراء الأثرية الأردنية بدعوة من الدكتور سليمان علي الفرجات رئيس مجلس المفوضين ورئيس مدينة البتراء، بحضور الدكتور زياد السعيدات نائب رئيس مفوضية البتراء، وياسين السعيدات مدير سياحة البتراء، والمستشار جمال أبو عميرة قنصل العقبة، وتأتي الزيارة على هامش مشاركة المحافظ في ورشة عمل إقليمية بعنوان "الاستفادة من النجاح نحو خارطة طريق إقليمية للسياحة البيئية" بمدينة العقبة الأردنية.

وأعرب محافظ جنوب سيناء عن سعادته الغامرة بمنطقة البتراء كمدينة أثرية وتاريخية سياحية لها شهرة عالمية، متمنيا الارتقاء بمستوى التعاون في المجال الأثرى والثقافى بين المدينة ومدن جنوب سيناء السياحية وتبادل الوفود السياحية.

وفي ختام اللقاء أهدى المحافظ درع محافظة جنوب سيناء إلى الدكتور سليمان علي الفرجات رئيس مجلس المفوضين ورئيس منطقة البتراء، والذي أهدى بدوره محافظ جنوب سيناء، بعض المخطوطات الخاصة بتاريخ المنطقة الأثرية والسياحية.

كما أعرب اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لرئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز، عن سعادته للمشاركة في ورشة العمل الإقليمية حول "الاستفادة من النجاح الحالي نحو خارطة طريق إقليمية للسياحة البيئية"، مؤكدا التعاون المشترك بين الجانبين.

كما قدم محافظ جنوب سيناء الدعوة لرئيس سلطة العقبة لزيارة مدينة شرم الشيخ في أقرب فرصة ممكنة لتفعيل اتفاقية التآخى المبرمة بين العقبة وشرم الشيخ والتي تم توقيعها خلال المشاركة فى منتدى قضايا الاستثمار فى الوطن العربى ديسمبر 2015، كما أهدى المحافظ درع المحافظة لرئيس سلطة منطقة العقبة تقديرا لجهوده.

كان اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، قد شارك في ورشة عمل إقليمية حول "الاستفادة من النجاح الحالي نحو خارطة طريق إقليمية للسياحة البيئية"، والتي عقدت لمدة ثلاثة أيام متتالية من 9 حتى 11 أغسطس 2023، في محافظة العقبة - الأردن، تحت رعاية رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز، وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية.

وألقى محافظ جنوب سيناء كلمة الافتتاح قال فيها: نهدف من خلال هذه الورشة، إلى إلهام أصحاب المصلحة لتبني الممارسات المستدامة في قطاع السياحة والمساهمة في تطوير السياحة البيئية كمحرك للنمو الاقتصادي في منطقتنا، مؤكدا أن محافظة جنوب سيناء ملتزمة بالتنمية المستدامة مع ضمان احترام الطبيعة مع توفير وجهة سياحية عالمية فريدة من نوعها.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن ورشة العمل هذه بمثابة منصة لتبادل المعرفة والتعاون، مما مكننا من تطوير استراتيجيات جماعية لتعظيم إمكانات السياحة البيئية في المنطقة.

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