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الجمعة 11 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع سيدة وإصابة أخرين بحادث مروع أعلى كوبري علوي في طنطا.. صور

حادث بطنطا
حادث بطنطا
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شهد، فجر اليوم الجمعة، حادث مروري أعلى الكوبري العلوي بشارع البحر بطنطا وذلك بين سيارة ملاكي وعربة كارو أدى لتحطيم السور الحديدي الفاصل بين الاتجاهين وهو ما أدى لمصرع سيدة وإصابة آخرين وشهد الطريق توقف تام للسيارات حتى وصول سيارات الإسعاف وضباط المرور 

كان اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية قد تلقي بلاغا من شرطة النجدة يفيد بتصادم سيارة ملاكي بعربة كارو. أدت لمصرع سيده كانت تستقل العربة الكارو وإصابة آخرين من بينهم طفل. وتم نقلهم لمستشفى طنطا الجامعي.

وانتقل ضباط مرور الغربية وضباط البحث الجنائي لإزالة آثار الحادث وبدء التحقيقات والوقوف على آخر التطورات الخاصة بالحادث والتحفظ على السيارة الملاكي والعربة الكارو لحين الانتهاء من المعاينة وإخطار النيابة العامة للبدء في التحقيقات.

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