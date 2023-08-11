الرئيس البولندي يستبعد لجوء روسيا إلى استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا

استبعد الرئيس البولندي أندريه دودا، لجوء روسيا إلى استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا، مشيرا إلى وجود تهديد أكثر خطورة.

وقال الرئيس البولندي حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية يوم الخميس إنه "في سياق الأحداث الجارية في أوكرانيا، هناك أمر ما يقلقه أكثر من التهديد النووي والذي يتمثل في الإشكاليات المحيطة بمحطات الطاقة النووية".

وتصدت الدفاعات الروسية، يوم الثلاثاء لطائرة مسيرة أوكرانية في مدينة إنيرجودار، حيث كانت تتجه نحو محطة زابوروجيه الكهروذرية.

وأفاد جهاز الأمن الروسي حينها بأن قوات كييف حاولت استهداف منشأة تخزين الوقود النووي المستهلك في المحطة الكهروذرية باستخدام مسيّرة.

وفي وقت سابق أيضا، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الغرب يستفز روسيا لاستخدام الأسلحة النووية، ولكنّه لن يفعل ذلك، مبينا أنه في طبيعة الحال أوكرانيا لم تحقق أي نجاح لها على خط المواجهة.