في ذكرى افتتاحه.. ما لا تعرفه عن متحف اللوفر بباريس | صور

في مثل هذا اليوم 10 أغسطس 1793 جرى إفتتاح متحف اللوفر بباريس، قد لا يعلم الكثيرون أن متحف اللوفر والذي يقع على الضفة الشمالية لنهر السين في باريس وتوجد به اللوحة الشهيرة الموناليزا للرسام ليوناردو دافينشي كان بالأصل قلعة بناها الملك فيليب أوغوست ملك فرنسا عام 1190م حماية للمدينة من الهجمات والقلاقل أثناء فترات غيابه الطويلة في الحملات الصليبية.

وأخذت القلعة اسم المكان الذي شُيدت عليه لتتحول لاحقًا إلى قصر ملكي عُرف باسم قصر اللوفر سكنه ملوك فرنسا وآخر من اتخذه مقرًا رسميًا كان الملك لويس الرابع عشر الذي غادره إلى قصر فرساي في عام 1672م ليكون مقر الحكم الجديد تاركًا اللوفر ليكون مقرًا يحوي مجموعة من التحف الملكية والمنحوتات على وجه الخصوص.

في عام 1692م شغل المبنى أكاديميتان للتمثيل والنحت والرسم والتي افتتحت أولى صالوناتها العام 1699 وقد ظلت تشغل المبنى طوال 100 عام.

أما خلال الثورة الفرنسية فقد أعلنت الجمعية الوطنية للثورة أن اللوفر ينبغي أن يكون متحفًا قوميًا تُعرض فيه روائع الأمة ليفتتح المتحف في 10 أغسطس 1793م.

ويعدّ اللوفر أكبر متحف وطني في فرنسا وأكثر متحف يرتاده الزوار في العالم.

وينقسم متحف اللوفر من الداخل إلى ثمانية أقسام رئيسية وهي كالتالي:

1. قسم الآثار المصرية:

يعد قسم التاريخ المصرية أكبر تلك الأقسام الثمانية ككل وكل ركن في هذا القسم يتحدث عن الحضارة المصرية القديمة وهو يحتوي على 55 ألف قطعة أثرية من الأثار المصرية من أبرز الأثار المصرية بمتحف اللوفر تمثال الكاتب الجالس وتمثال الملك رمسيس الثانى وتمثال إخناتون وتمثال أمنحتب.

2. قسم الآثار الإسلامية:

يحتوي هذا القسم الرائع على مجموعة نادرة من الآثار الإسلامية التي تتحدث عن التاريخ الإسلامي العريق وتتكون تلك المجموعة من 5000 آلاف قطعة تم عرضها داخل هذا القسم ومن أهم تلك القطع كتاب ضخم يدعى الشاهانمة ويتضمن هذا الكتاب مجموعة قصائد ترجع للشاعر الفارسي الأصل فيردوسي هذا إلى جانب معروضات من الخشب والقطع الزجاجية والمعادن وقطع من السيراميك ومجموعة من السجاد والأنسجة تعود جميعها إلى التاريخ الإسلامي القديم.

3. قسم آثار الشرق الأدنى:

هذا القسم يتضمن آثار تعود إلى عصور ما قبل الإسلام كالحضارة السومرية والآكادية كما يحتوي هذا القسم أيضًا على مجموعة من الأثار الخاصة بالحضارة الإيرانية ومن أهم آثار تلك الحضارة تمثال الثور المجنح والذي يحمل رأس بشري.

4. قسم الآثار الرومانية والإترورية واليونانية:

يوجد بهذا القسم مجموعة من القطع الأثرية التي تعود إلى العصر الحجري ومنطقة حوض البحر ومنطقة حوض البحر المتوسط ومن التماثيل شديدة الأهمية بهذا القسم هو تمثال فينوس الذي تم صنعه من مادة الرخام هذا إلى جانب مجموعة من القطع الأثرية الرائعة الأخرى والتي يعود تاريخها إلى القرن السادس الميلادي.

5. قسم الفنون الزخرفية:

يوجد بهذا القسم مجموعة من المعروضات الفنية الساحرة المصنوعة من الزجاج والسيراميك والبرونز وغيرها وجميع تلك القطع الفنية ترجع إلى العصور الوسطى حتى القرن التاسع عشر.

6. قسم المنحوتات:

يتميز هذا القسم باحتوائه على مجموعة ضخمة من المنحوتات الأثرية التي تجمع بين عصرين مختلفين وهما القرن الحادي عشر والقرن السادس عشر وأهم تلك المنحوتات هي مقبرة فيليب بوت الشهيرة.

7. قسم المطبوعات:

هذا القسم يجمع بداخله مجموعة ضخمة من الرسومات والمطبوعات وأيضا الكتب المصورة وتلك الكتب تم عرضها بثلاثة غرف مختلفة بسبب كثرة عددها وهي كتب شديدة الجاذبية تشعرك وأنت تقوم بمشاهدتها كأنها تحدثك من شدة وضوحها.

8. قسم الرسومات:

هذا القسم يتميز باحتوائه على مجموعة من اللوحات الشهيرة والعالمية مثل لوحة الموناليزا للرسام العالمي ليوناردو دافنشي والتي تعرضت للسرقة في عام 1911م ثم تم استعادتها مرة أخرى في عام 1913م كما يتميز هذا القسم أيضا باحتوائه على 7500 قطعة من القطع الفنية والتي يرجع تاريخها إلى القرن الثالث عشر إلى سنة 1848م

