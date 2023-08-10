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الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"الصحة" تكشف حقيقة تفشي مرض الدرن عبر النازحين إلى مصر.. فيديو

حسام عبدالغفار
حسام عبدالغفار
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قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن ما تم تداوله حول انتشار مرض الدرن في مصر عبر النازحين إليها لا أساس له من الصحة، مؤكدا أن المعلومات المتداولة مغلوطة وليست صحيحة.
أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لم يتم رصد أي مؤشرات لوجود ارتفاع في معدلات الإصابة بالأمراض المعدية بين النازحين، لافتا إلى أن الأمراض التي تم رصدها هي غير المعدية.
أكد عبدالغفار، أن معظم الحالات المرضية النازحة تعاني من أمراض مزمنة كالسكر وارتفاع ضغط الدم  وأمراض القلب، لافتا إلى أن معدل الإصابة بالدرن في دول النازحين طبقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية في حدود المتوسطات العالمية للإصابة.


ولفت إلى أنه يتم رصد جميع الحالات قبل دخولها إلى مصر، من خلال برامج رصد الأمراض المعدية.


 

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