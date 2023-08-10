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الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مستشار وزير الزراعة: الأمن الغذائي يواجه تحديات ضخمة بسبب تغيرات المناخ

المناخ
المناخ
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كشف الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة لشئون المناخ، عن حجم التهديدات الضخمة التي يواجهها الأمن الغذائي بسبب التغيرات المناخية. 

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الخميس، إن التغيرات المناخية قضية محورية وظاهرة طبيعية في ظاهرها ولكنها ناتجة عن الممارسات البشرية وهذه الظاهرة جعلت العالم يقف أمامها لا يستطيع فعل أي شيء.

وأكد “فهيم” أن الأمن الغذائي يواجه تحديات ضخمة بسبب تغيرات المناخ وأنه ليس من الطبيعي أن نرى أماكن تعاني من موجات حرارة قياسية لم تحدث من قبل وفي الوقت ذاته نجد أماكن أخرى تتعرض لأمطار وعواصف قوية وفيضانات وغيره.


وأشار إلى أنه لم يكن أحد يتوقع أن يكون عام 2023 بهذه الطريقة وكل النماذج التي كانت تتوقع التغيرات المناخية على المدى البعيد كانت تتوقع أن يبدأ هذا المظهر في منتصف القرن الحالي بحلول عام 2050، لافتًا إلى أن التسارع الغريب في كل مظاهر المناخ يجعلنا نضع خطًا أحمر تحت التغيرات المناخية.

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