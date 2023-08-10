صبحي يتفقد المدينة الشبابية الرياضية بسيدي عبد الرحمن

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، المدينة الشبابية الرياضية بقرية سيدي عبد الرحمن بالعلمين للوقوف على جاهزية المنشأت الشبابية والرياضية لأهل القرية.

وقال صبحي إن هذا يأتى فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتحقيق متطلبات وتطلعات الانسان المصري في الحصول على حياة أفضل، وما يحتاجه من مرافق وخدمات بالاضافة الى ممارسة الأنشطة الشبابية والرياضية.

وأوضح وزير الرياضة إلى أن المدينة الشبابية الرياضية تتضمن منطقة ملاعب وحمام سباحة نصف أولمبي وصالة للاجهزة الرياضية وقاعة لألعاب الأطفال، بالإضافة إلى ملعب لكرة القدم، وملعب كرة خماسي ، ومنطقة خدمات تجارية ومطاعم، ومبنيين اجتماعيين بهما صالات للألعاب القتالية، وقاعات ألعاب فردية ، وغرفة إسعافات أولية.

رافق وزير الشباب والرياضة بجولته التفقدية المهندس مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري للجودو والدكتور محمد الكردي رئيس الادارة المركزية للأداء الرياضي والدكتور عبد الأول محمد مساعد وزير الشباب والرياضة لشؤون البطولة والدكتور وليد رفاعي مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة مطروح.