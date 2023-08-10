بـ5 ملايين جنيه.. الأمن يضبط شحنة مخدرات ضخمة في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم الخميس، من ضبط 700 طربة لمخدر الحشيش بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية بالإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (إثنين من العناصر الإجرامية "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بمحافظة الإسكندرية) بالإتجار فى المواد المخدرة خاصةً مخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذين من دائرة (قسم شرطة أول العامرية) بمحافظة الإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما ( 700 طربة لمخدر الحشيش وزنت 70 كيلو جرام – مبلغ مالى).

وبمواجهة المتهمان بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، ذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (4،900،000) مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.