محافظ بني سويف يبحث شكوى بعض المواطنين بشأن ضعف مياه الري للأراضي

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر بالتنسيق مع مسئولي الري لمتابعة الإجراءات الفنية المنفذة على الطبيعة والتأكد من عمل الحفارات ووصول مياه الري للمزارعين، استجابة لشكوى بعض المزارعين بعزبة اللافي التابعة لقرية الحمام، والمتضررين من ضعف وانقطاع مياه الري بترعة الحاجز اللاهون.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح مع المواطنين، الذي يعقده المحافظ، بحضور وكلاء الوزارات ورؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيين المعنيين، لمناقشة الحلول والاتفاق على خطوات تنفيذها في أسرع وقت ممكن، حيث أفاد وكيل وزارة الري أنه تم الدفع بـ3 حفارات على بداية ونهاية الترعة لتجريفها وتسهيل وصول المياه لنهايتها، ورفع منسوب المياه، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا دراسة مقترح إنشاء مغذي على الترعة من ترعة الجيزة، والتنسيق مع الجهات المركزية للحصول على الموافقات اللازمة كحل جذري ونهائي.

كما وجه المحافظ وكيل وزارة الري بالتنسيق مع مسئولي الزراعة لاستكمال تبطين إحدى مساقي الري بقرية نزلة اقفهص خلال مناقشة شكوى أحد المواطنين المتضرر من ضعف مياه الري بمسقى الإفرنجية، حيث أفاد وكيل الوزارة أنه بفحص الشكوى على الطبيعة تبين أنها مسقى خاصة وليست ترعة عمومية، وتأخذ مياهها من ترعة الصعيدية الفشنية، وتتوفر بها المياه خلال 10أيام كاملة كل 15يومًا وفقًا لجدول التناوب، وقد تم تبطين جزء منها بمعرفة الزراعة.

حضر اللقاء محمد بكري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، وعلي يوسف رئيس مدينة ناصر والمهندس نصر بركات وكيل وزارة الري، مها حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة.