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الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

المطران شامي يترأس صلاة البراكليسي الصغير بالظاهر

المطران جان ماري
المطران جان ماري شامي
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ترأس المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب، صلاة البراكليسي الصغير للسيدة العذراء مريم، وذلك بكاتدرائية القيامة، بالظاهر.

شارك في الصلاة المطران جورج بكر، النائب البطريركي العام السابق بمصر والسودان، والأرشمندريت بيو فرح، راعي الكاتدرائية، والوكيل البطريركي بالقاهرة، والإكسرخوس جورج بنا، الوكيل البطريركي بالسودان، وكهنة كنائس القاهرة، بالإضافة إلى الجوقات المجتمعة بالقاهرة.

وألقى  المطران عظة الصلاة بعنوان "مريم انطلقت إلى الخدمة بنعمة الروح القدس". 

وفي الختام، قام الشباب، الذي شاركوا في الأيام العالمية للشبيبة، بالبرتغال، بتلاوة الترنيمة الأساسية للمؤتمر، باللغة العربية "نسمع صوتنا لكل الأرض".

المطران جان ماري شامي النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان كاتدرائية القيامة بالظاهر مريم انطلقت إلى الخدمة بنعمة الروح القدس