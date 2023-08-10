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الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ مطروح يفتتح أعمال تطوير وحدة سيدى حنيش الصحية

محافظ مطروح يفتتح
محافظ مطروح يفتتح أعمال تطوير وحدة سيدى حنيش الصحية
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افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، أعمال تطوير وحدة سيدى حنيش الصحية شرق مدينة مرسى مطروح، بحضور النائبة سحر عيد، والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، والعمدة خير رسلان رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، والمهندس طارق عبد الله مدير عام الأبنية التعليمية بالمحافظة، ومحمد مصطفى نائب رئيس المدينة وعدد من عمد ومشايخ مطروح، وذلك في إطار استمرار جهود الارتقاء بمنظومة الصحة والخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لأهالي مطروح. 

أوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة أن أعمال التطوير  تتضمن إحلال وتجديد لمبنى الوحدة على مساحة 300 متر مربع  على مساحة إجمالية 2280 متر مربع بتكلفة 6 ملايين جنيه دعما من وزارة الصحة وتنفيذ هيئة الأبنية التعليمية. 

وأشار سالم، إلى أن الوحدة بها عيادة استقبال واسنان وصيدلية وعيادة تنظيم أسرة وتثقيف صحى وتسجيل مواليد وغيرها، بالإضافة إلى سكن للأطباء والتمريض، وتخدم الوحدة الصحية نحو ٣ آلاف نسمة من أهالي القرية والتجمعات. 
ووجه محافظ مطروح بأهمية تشغيل الوحدة على مدى الأربع والعشرين ساعة مع استقبال المرضى مع جهود التعاون مع المجتمع المدنى والقري السياحية بالمنطقة لمزيد من تطوير الخدمات الطبية بالوحدة الصحية. 

محافظ مطروح يفتتح أعمال تطوير وحدة سيدى حنيش الصحية

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مطروح محافظ مطروح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وحدة سيدى حنيش الصحية أعمال تطوير وحدة سيدى حنيش الصحية الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح