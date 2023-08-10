ads
الخميس 10 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنوفية يقرر النزول بدرجات القبول بالثانوى العام لـ230

اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد ابو ليمون محافظ المنوفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وافق اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، علي النزول بمجموع درجات القبول للإلتحاق بمرحلة الثانوى العام للطلاب المنتظمين للعام الدراسي 2023 /2024 من (233) درجة الى (230) درجة علي مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة وذلك لاستيعاب المزيد من  الطلاب  بالمدارس التي لم تكتمل الكثافات بها ، وحرصاً علي مصلحة الطلاب وتخفيفاً علي أولياء الأمور.

كما وافق المحافظ على النزول بمجموع درجات القبول للإلتحاق بمرحلة الثانوي العام (الخاص) من (208) درجات إلي (205) درجات ، والنزول بدرجات مجموع القبول للإلتحاق بمرحلة الثانوي العام ( الخدمات بمصروفات ) من (205) درجات إلي (203) درجات .
جاء ذلك انطلاقا من حرص محافظ المنوفية على مستقبل أبنائه الطلاب ورغبتهم فى الالتحاق بالثانوي العام حفاظاً على مستقبلهم ، موضحاَ أنه يسعى جاهداً للإرتقاء بالعملية التعليمية كون التعليم السبيل الوحيد للنهوض بالوطن وتحقيق التنمية المنشودة .

الإدارات التعليمية الثانوي العام اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية محافظ المنوفية العملية التعليمية