محافظ المنوفية يقرر النزول بدرجات القبول بالثانوى العام لـ230

وافق اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، علي النزول بمجموع درجات القبول للإلتحاق بمرحلة الثانوى العام للطلاب المنتظمين للعام الدراسي 2023 /2024 من (233) درجة الى (230) درجة علي مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة وذلك لاستيعاب المزيد من الطلاب بالمدارس التي لم تكتمل الكثافات بها ، وحرصاً علي مصلحة الطلاب وتخفيفاً علي أولياء الأمور.

كما وافق المحافظ على النزول بمجموع درجات القبول للإلتحاق بمرحلة الثانوي العام (الخاص) من (208) درجات إلي (205) درجات ، والنزول بدرجات مجموع القبول للإلتحاق بمرحلة الثانوي العام ( الخدمات بمصروفات ) من (205) درجات إلي (203) درجات .

جاء ذلك انطلاقا من حرص محافظ المنوفية على مستقبل أبنائه الطلاب ورغبتهم فى الالتحاق بالثانوي العام حفاظاً على مستقبلهم ، موضحاَ أنه يسعى جاهداً للإرتقاء بالعملية التعليمية كون التعليم السبيل الوحيد للنهوض بالوطن وتحقيق التنمية المنشودة .