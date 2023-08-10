وحدة القسطرة المخية بقنا الجامعي تنجح في علاج مسنة تعاني من جلطات متكررة بالمخ

صرح الدكتور على عبدالرحمن غويل عميد كلية الطب بجامعة جنوب الوادى، بنجاح فريق من قسم الأمراض العصبية بقيادة الدكتور اسلام المالكى استاذ مساعد الامراض العصبية والدكتور محمود عبدالحافظ مدرس الامراض العصبية ومشاركة فنى الاشعة والتمريض فى علاج مريضة تبلغ من العمر ٦٧ عاما تم استقبالها بقسم العصبية بمستشفى قنا الجامعى

واشار الدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، إلي أن المريضة كانت تعانى من جلطات متكررة بالمخ وبعمل الأشعة التشخيصية تبين انها تعانى من ضيق شديد بالشريان السباتى الأيمن بنسبة ٩٠ % مما يستلزم التدخل بالقسطرة العلاجية لتركيب دعامة للشريان السباتى، مضيفا أن المريضة خرجت من المستشفى بتحسن بحالتها بعد أن تم متابعتها بالقسم الداخلى للمستشفى.