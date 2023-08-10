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الخميس 10 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس المتهمة بقتل زوجها في أوسيم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول اتهام ربة منزل بقتل زوجها باوسيم.

وأمرت النيابة بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات كما طلبت التحريات حول الواقعة كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجنى عليه وطلبت تقريراً مفصلا حول ملابسات الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية.

وتلقي المقدم مصطفي كمال رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود متوفي داخل منزل بدائرة المركز.


وعلي الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة عامل في العقد الرابع من عمره به آثار طعنات متفرقة بالبطن والصدر.

كما تبين العثور على زوجة القتيل مصابه بخدوش وجروح بالجسد، وبمناقشتها اعترفت بنشوب مشاجرة بينها وبين زوجها بسبب خلافات أسرية وخلال تعدي المجني عليها بالضرب، واستلت سكين المطبخ وتسببت في إصابته التي أودت بحياته، وجرى نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وقد تم ضبط المتهمة واقتيادها إلى ديوان المركز، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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