بدء فعاليات المشروع التدريبى "خطوات نحو مجال العمل" لطلاب زراعة وطب بيطري الإسكندرية

بدأت فعاليات المشروع التدريبى الطلابى خطوات نحو العمل وذلك بكلية الزراعة، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية.

وذلك بحضور كلا من الدكتور محمد بهى الدين محمد عميد كلية الزراعة، والدكتور سامى خليل عميد كلية الطب البيطرى، والدكتور أحمد عبد الفتاح عميد كلية زراعة سابا باشا، و مجدي سعد الغريب ممثل الهيئة العامة للاستعلامات، ووكلاء الكليات ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.



وأشار الدكتور محمد البهى، إلي أن مشروع خطوات نحو مجال العمل يعقد هذا العام فى دورته الخامسة لطلاب كليات الزراعة، والطب البيطرى وزراعة سابا باشا ويستمر لمدة شهرين متتاليين، بهدف صقل مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل من خلال التكامل بين العلوم المهتمة بالمجال الزراعى والبيطرى مما يسهم فى دفع عجلة التوظيف، وعمل مشروعات إنتاجية صغرى مبنية على دراسات جدوى حقيقية.

وأضاف أن التدريب بالمشروع يشارك فيه نخبة من الأساتذة بجامعة الاسكندرية بالإضافة إلى بعض خريجى المشروع فى دوراته السابقة.