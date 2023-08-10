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الخميس 10 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ترامب يحذر من "غش" الديمقراطيين في انتخابات الرئاسة 2024

ترامب
ترامب
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ادعى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن خصومه السياسيين من الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة قد يحاولون تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وصرح الرئيس الأمريكي السابق خلال مقابلة مع قناة "NewsMax" أمس الأربعاء: "علينا التأكد من ألا يغشوا في الانتخابات لأن هذا هو السؤال الذي أطرحه على نفسي أكثر فأكثر. هل سيفعلون ذلك مرة أخرى؟ هل سيغشون مرة أخرى؟ لن نسمح بذلك لأن هذه الانتخابات ستكون الأكثر أهمية في التاريخ بلدنا"، متابعا أن أمريكا "ذاهبة إلى الجحيم"، علي حد وصفه.

واعتبر ترامب أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تتدخل بالفعل في الانتخابات من خلال التهم الجنائية الموجهة إليه، وأوضح في إشارة إلى بايدن: "خصمي السياسي قد جن جنونه وهو يحاول تعطيل حملتي الرئاسية".

ولفت الرئيس الأمريكي السابق إلى أنه سيقرر الأسبوع القادم ما إذا كان سيشارك في مناظرات المرشحين الرئاسيين الجمهوريين، وقال: "سأتخذ قرارا بشأن ذلك. لا أستبعد المشاركة تماما.. لأن (المنظارت) تعجبني بشكل عام. لكننا سنقوم بالإعلان الأسبوع المقبل".

وستجرى المناظرة الأولى لمرشحي الرئاسة الأمريكية في انتخابات عام 2024 من الحزب الجمهوري في 23 من الشهر الحالي، ويتفوق ترامب على كل زملائه المنافسين في الحزب.

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