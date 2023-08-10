أسعار الذهب اليوم الخميس 10 أغسطس 2023

استقرت أسعار الذهب في محلات و اسواق الصاغة المصرية ، بداية تعاملات اليوم الخميس 10 أغسطس 2023، في جميع الأعيرة، عند نفس مستوي اسعار اغلاق الامس .

سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 2,154 جنيه للبيع و 2,158 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة حوالي 2,462 جنيه للبيع و 2,466 جنيه للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 1,846 جنيه للبيع و 1,850 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 1,436 جنيه للبيع و 1,439 جنيه للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 17,232 جنيه للبيع و 17,264 جنيه للشراء.

والأونصة حوالي 76,559 جنيه للبيع و 76,701 جنيه للشراء.

وكيلو الذهب حوالي 2,461,714 جنيه للبيع، و 2,466,286 جنيه للشراء.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية و الدمغة في محلات الصاغة بين 30 و 65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و 10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

عالميا ، ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية اليوم الخميس، لكنها ظلت قرب أدنى مستوياتها في شهر، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات التضخم في الولايات المتحدة والتي قد تحدد المسار الذي سيتخذه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة في الفترة القادمة.



وزاد الذهب 0.2 % في المعاملات الفورية إلى 1918 دولارا للأوقية (الأونصة)، لكنه يحوم بالقرب من أدنى مستوى له منذ العاشر من يوليو. الماضي الذي سجله أمس الأربعاء.



واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1950.80 دولار.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم تشهد الفضة تغيرا يذكر في المعاملات الفورية واستقرت عند 22.67 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.3 % إلى 890.87 دولار، فيما ارتفع البلاديوم 0.3 % إلى 1238.63 دولار.