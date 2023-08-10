مصرع 6 أشخاص بسبب حرائق الغابات في جزر هاواي

أعلنت السلطات المحلية في جزر هاواي التابعة للولايات المتحدة، عن مصرع ما لا يقل عن 6 أشخاص جراء حرائق الغابات، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن رئيس إدارة مقاطعة ماوي، ريتشارد بيسن، أن الحرائق أسفرت كذلك عن إصابة 6 أشخاص بجروح.

وأشار المسؤول إلى أن السلطات المحلية أجرت 13 عملية لإجلاء السكان من المدن والبلدات، كما أكد وجود ألفي شخص في الملاجئ المؤقتة.

ولا تزال أعمال الإغاثة مستمرة، حيث تشير السلطات إلى أن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع، في حين انقطع الاتصال الهاتفي والخلوي عن جزيرة ماوي كلها، التي يبلغ عدد سكانها 117 ألف شخص.