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الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا.. تسعة أشخاص في عداد المفقودين إثر انفجار مصنع "زاجورسك"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت خدمات الطوارئ الروسية فقدان 9 أشخاص عقب انفجار في مصنع "زاجورسك" بمدينة سرغييف بوساد بضواحي موسكو، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأوضحت وزارة الصحة الروسية، في وقت سابق، أن 25 شخصا أصيبوا في انفجار مصنع "زاغورسك"، حيث يتلقون العلاج حاليا في مستشفى مدينة سرغييف بوساد، فيما توجد بينهم 6 حالات خطيرة.

وقد شارك 26 فريقا متنقلا ومروحيتان بجميع الإجراءات الطبية اللازمة، بضواحي موسكو في مكان الحادث. 

ويذكر أن انفجارا ضخما هز مصنع "زاجورسك" للبصريات التقنية في مدينة سرجييف بوساد بضواحي موسكو، في وقت سابق من يوم الأربعاء، حيث أوضحت التحقيقات أنه وقع في مستودع للألعاب النارية، استأجرته شركة خاصة داخل المصنع.

كما قال حاكم مقاطعة موسكو إن 52 شخصا تقدموا للحصول على المساعدة الطبية، بعد الانفجار القوي المسجل، لكن لجنة التحقيق استبعدت فرضية أن تكون طائرة مُسيرة وراء الحادثة.

روسيا انفجار مصنع زاجورسك تسعة مفقودين