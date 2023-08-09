بعد فشل التعاقد مع ميسي وابتعاد مبابي.. الهلال السعودي يخطط لصفقة من العيار الثقيل

يحاول نادي الهلال السعودي، التعاقد مع أحد اللاعبين البارزين في أوروبا، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعد فشله فى التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وانتقاله إلي فريق إنتر ميامي الأمريكي، وابتعاد الفرنسي كيليان مبابي الذي يرتبط اسمه دائما إلي انتقاله لنادي ريال مدريد الإسباني.

ووفقا لشبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن الهلال السعودي يجهز 200 مليون يورو، لحسم صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا من سان جيرمان، هذا الصيف، بعد أن أبلغ لاعبه، اليوم الأربعاء، بالخروج من حسابات النادي في الموسم الحالي، وطالبه بالبحث عن نادٍ جديد.

وأشارت إلى أن المبلغ المخصص لصفقة نيمار جزء من الأموال التي حاول النادي السعودي استخدامها للتعاقد مع كيليان مبابي، منذ عدة أسابيع.

وأوضحت أن مبلغ الـ200 مليون يورو ينقسم إلى الأموال التي سيحصل عليها باريس، بالإضافة إلى راتب نيمار أثناء اللعب في الدوري السعودي.

وذكرت أنه حتى الآن لا توجد مفاوضات بين الناديين، حيث يخطط الهلال لبدء المحادثات، إذا تلقى ردا إيجابيا من اللاعب البرازيلي بشأن اللعب في الدوري السعودي.

يذكر أن الهلال، حاول ضم مبابي، لكن نجم باريس، يتمسك باستكمال الموسم الجديد مع سان جيرمان، ثم الرحيل إلى ريال مدريد مجانا بعدها.

كما ارتبط اسم نيمار مؤخرًا بالعودة إلى برشلونة؛ لكن المشكلات الاقتصادية التي يواجهها النادي الكتالوني تحول دون قدرته على ضم اللاعب سواء في صفقة نهائية أو بنظام الإعارة.