كولر يستبعد خالد عبدالفتاح من المعسكر الأوروبي

استبعد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، خالد عبد الفتاح ظهير أيمن الفريق، من المعسكر الأوروبي الذي سيقام في النمسا نهاية أغسطس الحالي استعدادًا للموسم الجديد.

يأتي ذلك بسبب طول مدة إصابة اللاعب في الكتف، لذلك تقرر استبعاده في ظل احتياج اللاعب للراحة لمدة 3 أشهر بسبب إجراء عملية جراحية في الكتف بعد تعرضه لكسر في الترقوة.

ويقام معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في النمسا يوم 28 أغسطس الحالي حتي 7 سبتمبر المقبل استعدادًا للموسم الجديد.

وخطف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بطاقة الصعود لدور الـ4 بكأس مصر على حساب نادي المصري البورسعيدي بالفوز بهدفين مقابل هدف.

وعقب الفوز قرر مارسيل كولر منح الفريق راحة لمدة 20 يومًا قبل الدخول في معسكر خارجي استعدادًا للموسم الجديد.