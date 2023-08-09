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الأربعاء 09 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. مجلس إدارة غرفة الملاحة يتفقد ترسانة بورسعيد البحرية

جولة غرفة ملاحة بورسعيد
جولة غرفة ملاحة بورسعيد
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تفقدت مجلس إدارة غرفة ملاحة بورسعيد، برئاسة النائب عادل اللمعي، اليوم الأربعاء، ترسانة بورسعيد البحرية التابعة لهيئة قناة السويس، وذلك بحضور عدد من أعضاء الغرفة وقيادات الترسانة، وذلك بناء عن دعوة إدارة ترسانة بورسعيد البحرية، واللجنة النقابية لهيئة قناة السويس ببورسعيد، للوقوف على آخر المستجدات من تطوير الورش وأسطول هيئة قناة السويس. 

 

 ترسانة بورسعيد البحرية 

 

وأكد النائب عادل اللمعي، رئيس غرفة الملاحة ببورسعيد،  أن ترسانة بورسعيد البحرية تمتلك مقاومات بشرية ومعدات تجعلها رائدة في مجال صناعة وصيانة السفن، مضيفًا أننا نستطيع منافسة أكبر الترسانات على مستوى العالم. 

وأشار إلى أن الإقتصاد الأزرق هو مستقبل مصر خلال الفترة المقبلة لما تملكه من موقع مميز، وتزامنًا مع مجهودات الدولة التي تبذلها في بناء الأرصفة البحرية الجديدة بالموانئ، وكذلك العمل على تطوير الموانئ القديمة لتضاهي الموانئ العالمية مما يعمل على توفير فرص عمل للشباب. 

 من جانبهم، أكد مسئولو الترسانة أن هيئة قناة السويس تعمل بشكل دائم على تطوير أسطولها والتعاون مع خبرات عالمية لبناء قطع بحرية جديدة تساعد في صيانة المعدات والآلات التي تملكها الهيئة، بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها للسفن العابرة.

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