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الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

العاهل الأردني يؤكد أهمية زيادة التعاون الاقتصادي مع رواندا

الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
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أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أهمية زيادة التعاون الاقتصادي من خلال تشجيع القطاع الخاص في الأردن ورواندا على بناء الشراكات والاستثمار في القطاعات الواعدة.

جاء ذلك خلال استقبال الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم /الأربعاء/، وزير الخارجية والتعاون الدولي الرواندي فنسنت بيروتا.

وتناول اللقاء فرص توسيع التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والسياحة والاستثمار والزراعة والدفاع.

كما جرى استعراض الشراكة في محاربة الإرهاب من خلال مبادرة اجتماعات العقبة، وسبل تعزيز هذه الجهود الدولية.

وتطرق اللقاء إلى آخر المستجدات الإقليمية والدولية، وأبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ووقع البلدان، خلال زيارة وزير الخارجية والتعاون الدولي الرواندي إلى الأردن، اتفاقية لإعفاء مواطني البلدين من تأشيرات الدخول ومذكرتي تفاهم للتعاون في التدريب الدبلوماسي وفي قطاع الإسكان والتطوير الحضري.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، الدكتور جعفر حسان، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف الحنيطي، ومدير المخابرات العامة الأردنية اللواء أحمد حسني.

وحضره عن الجانب الرواندي رئيس أركان الدفاع الفريق مبارك موغانغا، وأمين عام جهاز الأمن والمخابرات الوطني اللواء جوزيف نزابامويتا.

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