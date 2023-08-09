رئيسة المفوضية الأوروبية تزور سلوفينيا لتقديم الدعم في أعقاب الفيضانات المدمرة

زارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، سلوفينيا للتعبير عن تضامنها مع البلاد إثر الفيضانات المدمرة، ولمناقشة سبل مساعدة الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء التي اجتاحتها الفيضانات.

ووفقا للموقع الرسمي للمفوضية الأوروبية، فإن الاتحاد الأوروبي حشد المساعدات الفورية لسلوفينيا بعد مطالبته بالمساعدة عبر آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي في 6 أغسطس الجاري من أجل تقديم يد العون في التعامل مع الفيضانات الشديدة التي تؤثر على البلاد.

والتقت فون دير لاين، رئيس وزراء سلوفينيا روبرت جولوب، وزارت إحدى المناطق المتضررة جراء الفيضانات التي أسفرت عن مصرع ستة أشخاص على الأقل.

ومن جهته، قال جولوب "إن الضرر الأكبر وقع على الطرق والبنية التحتية للطاقة، وسلوفينيا ستحتاج إلى دعم الاتحاد الأوروبي لإعادة البناء". وأرسلت عدة دول بالفعل فرقا ومعدات للمساعدة..

وقال مسئولون في سلوفينيا "إن الفيضانات التي وقعت في البلاد الأسبوع الماضي، هي أسوأ كارثة طبيعية في تاريخ البلاد، وقد تصل أضرارها إلى مليارات اليوروهات".

جدير بالذكر أن الأمطار الغزيرة في عدد من الدول تسببت في فيضان الأنهار وإغراق المنازل والحقول وإلحاق أضرار بالجسور والطرق وانعزال قرى كاملة وانقطاع الكهرباء والمياه الجارية عن الآلاف، فيما توجد مخاوف من وقوع انهيارات أرضية بسبب تشبع الأراضي بالمياه رغم توقف الأمطار.