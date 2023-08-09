اليونان: أسبوع مجاني تعويضا لسائحي "حرائق الغابات"

أعلنت السلطات اليونانية اليوم، تعويض السائحين الذين تم إجلاؤهم بسبب حرائق الغابات في جزيرة "رودس" إثر الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة.

وقالت رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في بيان له: إن كافة السائحين الذين تم إجلائهم بسبب حرائق الغابات، مرحب بهم لقضاء إجازة مجانية لمدة أسبوع واحد في المواسم القادمة في محاولة لتعويض المتضررين من حرائق الجزيرة الشهر الماضي، مما أدى إلى إجلاء أكثر من 20 ألف شخص.

وتابع رئيس الوزراء: "بالنسبة لأولئك الذين قُطعت عطلتهم بسبب حرائق الغابات، ستقدم الحكومة اليونانية ، بالتعاون مع السلطات المحلية، أسبوعًا من العطلات المجانية في رودس في الربيع المقبل، أو الخريف المقبل، حتى نتأكد من عودتهم إلى الجزيرة والتمتع بجمالها الطبيعي".

وأضاف رئيس الوزراء، أن الحرائق لم تكن شائعة في المنطقة ، والتغيرات المناخية تؤثر وتزيد من حدتها، فيما تعتبر البلاد مقصد سياحي شهير، خاصة خلال فصل الصيف، لافتا إلى أنه في العام الماضي ، زار حوالي 2.6 مليون سائح جزيرة رودس ، مما ساعد صناعة السياحة اليونانية ، والتي تمثل حوالي ربع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وفقًا للمسؤولين وممثلي السياحة، أصبحت جزيرة رودس الواقعة في جنوب بحر إيجه جاهزة الآن لاستقبال السياح ، وعادت الحياة إلى طبيعتها في الجزيرة.

وكشفت جمعية الفنادق في رودس أيضًا أن المنطقة تعمل الآن بكامل طاقتها وجاهزة لاستقبال آلاف السياح يوميًا، على أمل إعادة فتح أماكن الإقامة بالكامل في الأيام المقبلة.