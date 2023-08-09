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الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إخماد حريق شقة سكنية بالمريوطية دون إصابات

أرشيفيه
أرشيفيه
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أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريق نشب داخل شقة سكنية بشارع عبدالله غراب المريوطية هرم بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع عبدالله غراب المريوطية هرم بدائرة القسم.

 وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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