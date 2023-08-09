محافظ الفيوم يهنئ رئيس هيئة قضايا الدولة بمنصبه الجديد.. صور

هنأ الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، المستشار مسعد عبدالمقصود بيومي، بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتوليه رئاسة هيئة قضايا الدولة.

جاء ذلك بحضور المستشار أحمد فكري الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، والدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم والمتحدث الرسمي باسم المحافظة، والمستشار هاني محمد رئيس المكتب الفني بالهيئة، والمستشار سامح سيد المتحدث الرسمي باسم الهيئة، والمستشار محمود عرفات الأمين العام المساعد بالهيئة، والمستشار وليد عناني الأمين العام المساعد بهيئة قضايا الدولة، والمستشار أحمد سعد المشرف علي مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد مصطفى المستشار القضائي لمحافظة الفيوم.

تناول اللقاء، بحث سبل التعاون المثمر والبناء بين محافظة الفيوم وهيئة قضايا الدولة، ومتابعة الخطوات التنفيذية لإنشاء مقر جديد للهيئة بالأرض التي تم تخصيصها أمام ديوان عام محافظة الفيوم، حيث تم الاتفاق على تحديد موعد لوضع حجر الأساس للمقر في القريب العاجل، بما يسهم فى تسريع وتيرة الخدمات التي تقدمها الهيئة.

كما تناول اللقاء، مناقشة آليات تدريب عدد من موظفي ديوان عام محافظة الفيوم، ومديريات الخدمات، لتكليفهم كمسئولين تواصل للتنسيق بين جهة عملهم وهيئة قضايا الدولة بشأن الإجراءات القانونية، فضلاً عن مناقشة العديد من القضايا الحيوية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار محافظ الفيوم خلال اللقاء الى أهمية التعاون والتنسيق المتكامل بين الجهاز التنفيذي ومختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية، للحفاظ على الحقوق وأداء الواجبات، وتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين وكذا حماية المال العام، مؤكداً أن مصرنا الغالية تحيا تحت مظلة القضاء العادل، ولا تزال بخير بقضائها الشامخ، ورعاية جيشها الأبي، وشرطتها الواعية، مضيفًا أن بلادنا العزيزة تمضى قُدمًا في إطار من القانون وإرساء مبادئ الحق والعدل تحت مظلة القضاء النزيه.

فيما أعرب المستشار مسعد عبدالمقصود بيومي رئيس هيئة قضايا الدولة، عن شكره للدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على تهنئته الكريمة، مثمناً جهوده لتخصيص قطعة أرض لإنشاء فرع جديد لهيئة قضايا الدولة على أرض الفيوم، مؤكدًا حرص الأجهزة القضائية على العمل بشكل متكامل مع الجهازين التنفيذي والأمني، لتحقيق الاستقرار والعدل بين المواطنين.

في ختام اللقاء، تم تبادل الدروع التذكارية بين الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والمستشار مسعد عبدالمقصود بيومي رئيس هيئة قضايا الدولة، تعبيرا عن التقدير المتبادل فيما بينهما.

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