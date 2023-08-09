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الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

غرق شخصين داخل مزرعة بجبل برنشت في العياط

أرشيفيه
أرشيفيه
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لقي شخصين مصرعهما غرقًا داخل مزرعة بمنطقة جبل برنشت بدائرة مركز شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة.

وتلقى المقدم أحمد عبدالفتاح الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق شخصين داخل مزرعة بمنطقة جبل برنشت بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى.

وتم انتشال الجثتين ونقلهما إلى مستشفى العياط المركزي تحت تصرف النيابة العامة، فيما يجري ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة تحريات أمنية مكثفة لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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