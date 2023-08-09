افتتاح دار الضيافة بشرم الشيخ.. و20 منحة دراسية لأبناء جنوب سيناء

شهدت مدينة شرم الشيخ خلال الـ24 ساعة الماضية العديد من الأنشطة واللقاءات والجولات التفقدية لمحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أبرزها افتتاح دار الضيافة بمحيط مجلس المدينة الرقمى، والتى يحتوى على 11 غرفة (7 سويت و4 غرفة دبل) مزودة بالتكييفات والأثاث وجميع الأجهزة الكهربائية لخدمة ضيوف المحافظة، فضلا على عدد من المكاتب الإدارية والمخازن، كما يطل المبنى على الحديقة المركزية من جميع جوانبه.

واطمأن المحافظ على ارتفاع مستوى التجهيزات والخدمات ووجه بضرورة الحفاظ على هذا الصرح الجديد ومداومة أعمال الصيانة بصورة دورية.

رافق المحافظ في الافتتاح اللواء أحمد الإسكندرانى سكرتير عام المحافظة واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ.

20 منحة دراسية بتخفيض 50% من جامعة الملك سلمان

في إطار جهوده المستمرة والمتواصلة لدعم أبناءه الطلاب الناجحين في الثانوية العامة وطلاب جامعة الملك سلمان من أبناء جنوب سيناء من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة توصل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إلى اتفاق مع الدكتور أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية على تخصيص عدد لا يقل عن (20) منحة دراسية بخصم حتى 50% من المصروفات الدراسة بعدد من كليات الجامعة بعدة مجالات مختلفة وذلك خلال العام الأكاديمي 2023/2024.

مناقشة الموقف المالي للمشروعات الجارية

كما ناقش اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، خلال اجتماعه مع المجموعة الاقتصادية، الموقف المالي للمشروعات الجارية على أرض المحافظة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024، ومناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بالماليات ومناقشة مواضيع الخطة الاستثمارية وسرعة اتخاذ إجراءات الطرح للطرق والكهرباء ومناقشة وتحضير المواضيع المتعلقة بلقاء وزيرى المالية والتخطيط الأسبوع المقبل بالقاهرة.

تطوير ورفع كفاءة دار العاملين

وحرصا منه على متابعة أعمال التطوير الجارية على أرض المحافظه تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عرضا لمشروع تطوير ورفع كفاءة دار العاملين بمدينة طور سيناء والمكلف بها فريق عمل متابعة المشروعات لاستكمال التسجيل كذلك.

366356257_686288190193379_3783441520078115481_n

365792430_686288246860040_6819550496572886444_n

365757434_686289480193250_5982681036302928498_n