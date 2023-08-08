ضبط 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بكرداسة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض علي 4 أشخاص المتهمين بالتنقيب خلسة عن الآثار داخل منزل بقرية ناهيا بدائرة مركز شرطة كرداسة.

تلقي المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من 3 أشخاص يفيدون بقيام جارهم بالتنقيب عن الاثار خلسة داخل منزله بقرية ناهيا دائرة المركز، وبالإنتقال والفحص وبتفتيش المنزل عثر علي حفرة عميقة وأدوات حفر وبمناقشة مالك المنزل أفاد بأن المبلغين الثلاثة هم شركائه واختلفا أثناء التنقيب ولم عدم التوصل إلي شئ قاموا بالابلاغ عنه وبعمل التحريات تبين صحة ما جاء علي لسان المتهم وتم ضبط باقي المتهمين واقتيادهم إلي ديوان المركز.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.