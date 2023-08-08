وزير العدل يشهد احتفالية تسليم عقود وحدات بالعاصمة الإدارية

شهد المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، احتفالية تسليم عقود عدد من الوحدات بالعاصمة الإدارية الجديدة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بحضور المستشار حسني عبداللطيف رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار حافظ أحمد عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار مسعد عبدالمقصود بيومي رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد غراب النائب العام المساعد، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والمهندس عبدالمطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتنمية وتطوير المدن، والمهندس شريف الشربيني رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، ولفيف من قيادات وزارة العدل.

وذلك في إطار التعاون بين وزارتي العدل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تم الاتفاق بين المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، على إتاحة عدد من الوحدات السكنية كاملة التشطيب بالعاصمة الإدارية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية الراغبين في شراء وحدات سكنية للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي هذا الإطار جرى إبرام بروتوكولات التعاون بين وزارة العدل وبنوك الأهلي ومصر والتعمير والإسكان لتوفير التمويل اللازم لهذا المشروع. وقد تفقد الوزير وحدة من الوحدات المنفذة في الحي (R3) بالعاصمة الإدارية الجديدة المخصصة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية كاملة التشطيبات والمرافق والخدمات. وأشاد بمستوى التشطيب والموقع المتميز للوحدات السكنية المطلة مباشرةً على أبراج العاصمة الإدارية.



