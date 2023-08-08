إخماد حريق شقة سكنية بشارع محيي الدين أبو العز في الدقي

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بشارع عمان من محيي الدين أبو العز بدائرة قسم شرطة الدقي دون إصابات.

وتلقى المقدم عمرو فاروق، رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع عمان من محيي الدين أبو العز بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.